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51 минуту назад

Вирджил ван Дейк высказался о возвращении на поле после травмы

Чемпионат.com

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0.

Вирджил ван Дейк высказался о возвращении на поле после травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это очень приятное ощущение. Быть здоровым — это самая важная вещь в мире. Это были тяжелые шесть недель, но я вернулся. Очевидно, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы полностью восстановиться и быть готовым к матчу Лиги чемпионов, это важно для нас. Это большая тяжёлая работа за кулисами, но я рад вернуться и внести свой вклад в очень хорошую победу. Теперь пришло время провести оставшуюся часть сезона как можно лучше и сделать это всем вместе», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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