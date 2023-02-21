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1 час назад

L'Equipe: аргентинский форвард Месси передумал продлевать контракт с "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 4

Аргентинский футболист Лионель Месси не собирается продлевать контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нынешний контракт нападающего с «ПСЖ» истекает по завершении текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что парижский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с Месси и что он согласен остаться в команде. Однако теперь футболист якобы склоняется к уходу из «ПСЖ» этим летом.

Другими вариантами продолжения карьеры для Месси по слухам являются переход в выступающий в MLS «Интер Майами» и возвращение в «Барселону».

19 февраля «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счетом 4:3 в Лиге 1. Лионель Месси стал автором победного гола в добавленное время.

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В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Франции 19 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и десятью результативными передачами. После 24 туров «ПСЖ» занимает первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что у Месси нет предложений от «Барселоны», он ведет переговоры с «ПСЖ».

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