Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ»

Аргентинский футболист Лионель Месси не собирается продлевать контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

Нынешний контракт нападающего с «ПСЖ» истекает по завершении текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что парижский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с Месси и что он согласен остаться в команде. Однако теперь футболист якобы склоняется к уходу из «ПСЖ» этим летом.

Другими вариантами продолжения карьеры для Месси по слухам являются переход в выступающий в MLS «Интер Майами» и возвращение в «Барселону».

19 февраля «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счетом 4:3 в Лиге 1. Лионель Месси стал автором победного гола в добавленное время.

В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Франции 19 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и десятью результативными передачами. После 24 туров «ПСЖ» занимает первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков.