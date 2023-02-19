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27 минут назад

Осинькин рассказал, что «Крылья» работают над подписанием контракта с Зуевым

Чемпионат.com

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о процессе подписания контракта полузащитника Александра Зуева с самарским клубом. Последним клубом Зуева были подмосковные «Химки».

Осинькин рассказал, что «Крылья» работают над подписанием контракта с Зуевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Идёт процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и всё будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста — на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, я дал своё добро.

Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды. В «Химках» Зуев провел пол сезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» — крепкие и сильные коллективы, где он имел достаточного игрового времени в стартовом составе. Думаем, его уровень позволит ему конкурировать за место в составе, и тренировки это подтверждают. Мы уверены: своим видением футбола Александр найдёт себя в нашей команде», — приводит слова Осинькина Sport24.

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