Осинькин рассказал, что «Крылья» работают над подписанием контракта с Зуевым

«Идёт процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и всё будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста — на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, я дал своё добро.



Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды. В «Химках» Зуев провел пол сезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» — крепкие и сильные коллективы, где он имел достаточного игрового времени в стартовом составе. Думаем, его уровень позволит ему конкурировать за место в составе, и тренировки это подтверждают. Мы уверены: своим видением футбола Александр найдёт себя в нашей команде», — приводит слова Осинькина Sport24.