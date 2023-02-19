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1 час назад

Кержаков сравнил уровень футболистов РПЛ и чемпионата Кипра

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков сравнил уровень футболистов чемпионата Кипра и Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, в среднем, игроки, выступающие на Кипре, не уступают представителям российского футбола.

Кержаков сравнил уровень футболистов РПЛ и чемпионата Кипра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь не слабее в среднем, судя по тому, что я видел. То есть индивидуальное техническое оснащение игроков на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ. Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас.

Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший», — приводит слова Кержакова ТАСС.

О назначении 40-летнего специалиста главным тренером «Кармиотиссы» было объявлено 8 февраля. Ранее Кержаков возглавлял томскую «Томь», а в сезоне-2021/22 привел «Пари Нижний Новгород» к 11-му месту в чемпионате России.

Футбол,Александр Кержаков,
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