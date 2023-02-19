Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

В сборной Казахстана подтвердили новость о запросе на гражданство от экс-игрока "Спартака" Зуева

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о смене гражданства российским полузащитником "Химок" Александром Зуевым. "Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован", - передает слова Адиева "Спорт-Экспресс". Информация о том, что Зуев планирует сменить гражданство появилась в конце прошлого года. Сообщалось, что представители Казахстана выходили на игрока в 2016 и в 2021 году. Александр Зуев родился в городе Костонай (Казахстан) и играл за молодежную команду местного "Тобола". В России полузащитник известен по выступлениям за "Спартак", "Ростов" и "Рубин". В текущем сезоне Зуев в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Стоит отметить, что футболист прошел все юношеские и молодежные сборные России. Ранее агент Александра Кокорина высказался о возможной смене игроком российского гражданства.

В сборной Казахстана подтвердили новость о запросе на гражданство от экс-игрока "Спартака" Зуева
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Магомед Адиев,Александр Зуев,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий