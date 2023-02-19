В сборной Казахстана подтвердили новость о запросе на гражданство от экс-игрока "Спартака" Зуева

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о смене гражданства российским полузащитником "Химок" Александром Зуевым. "Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован", - передает слова Адиева "Спорт-Экспресс". Информация о том, что Зуев планирует сменить гражданство появилась в конце прошлого года. Сообщалось, что представители Казахстана выходили на игрока в 2016 и в 2021 году. Александр Зуев родился в городе Костонай (Казахстан) и играл за молодежную команду местного "Тобола". В России полузащитник известен по выступлениям за "Спартак", "Ростов" и "Рубин". В текущем сезоне Зуев в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Стоит отметить, что футболист прошел все юношеские и молодежные сборные России. Ранее агент Александра Кокорина высказался о возможной смене игроком российского гражданства.