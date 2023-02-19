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44 минуты назад

«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лиллем» на последних минутах. Команды забили семь мячей

Чемпионат.comиещё 2

Завершился матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Лилль». Встреча проходил на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс». Главный арбитр матча Вилли Делажо дал стартовый свисток в 15:00 мск. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу парижан.

«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лиллем» на последних минутах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парижане вышли вперёд на 11-й минуте матча после гола Килиана Мбаппе. На 17-й минуте Неймар удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут Бафоде Диаките отыграл один мяч.

На 51-й минуте Неймар получил травму голеностопа. Игрока унесли на носилках, а спустя шесть минут Джонатан Дэвид реализовал пенальти и сравнял счёт. На 69-й минуте Жонатан Бамба вывел гостей вперёд, а на 87-й минуте сравнял счёт уже «ПСЖ»: Килиан Мбаппе оформил дубль. На пятой добавленной минуте Лионель Месси принёс победу «ПСЖ» точным ударом со штрафного.

Футбол,Лионель Месси,
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