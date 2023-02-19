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1 час назад

«Вы играете вчетвером против одного». Мбаппе — защитникам «ПСЖ» после гола «Лилля»

Чемпионат.comиещё 1

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был недоволен действиями игроков обороны столичного гранда в игре Лиги 1 с «Лиллем» (4:3), сообщает RMC Sport.

«Вы играете вчетвером против одного». Мбаппе — защитникам «ПСЖ» после гола «Лилля»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 69-й минуте при счёте 2:2 нападающий Жонатан Бамба вывел «догов» вперёд, переиграв защитника «ПСЖ» Хуана Берната после передачи Андре Гомеша. Мбаппе не сдержал разочарование и сообщил об этом партнёрам: «Вы играете вчетвером против одного».

Подопечные Кристофа Галтье сумели избежать поражения и даже добыли три очка: на 87-й минуте Мбаппе сравнял счёт, оформив дубль, а уже в компенсированное ко второму тайму время аргентинский форвард Лионель Месси нанёс точный удар со штрафного и установил окончательный счёт – 4:3.

«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 57 баллов.

Футбол,Кристоф Галтье,Андре Гомеш,Лионель Месси,
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