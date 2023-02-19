Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал травму Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал травму, которую получил форвард команды Неймар. Ранее бразилец травмировался в матче Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).
В начале второго тайма нападающий столкнулся с одним из защитников «Лилля» и подвернул голеностоп. В итоге Неймара уносили на носилках. Его заметил Уго Экитике.
«Неймар получил растяжение связок правой лодыжки. Он пройдёт обследование, мы выявим тяжесть повреждения. У Нуну Мендеша небольшое растяжение внутренней боковой связки. Но, похоже, что там ничего серьёзного», — цитирует Галтье RMC Sport.
Пока неизвестно, сможет ли Неймар сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первая встреча закончилась победой мюнхенцев со счётом 1:0.