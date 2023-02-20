«Барселона» установила рекорд Ла Лиги

"Барселона" превзошла рекорд Ла Лиги 29-летней давности по количеству "сухих" матчей в сезоне. Домашняя победа над "Кадисом" (2:0) 19 февраля в рамках 22 тура чемпионата Испании стала для "Барселоны" 17-м матчем в текущем национальном первенстве, в котором сине-гранатовые обошлись без пропущенных мячей.

Тем самым каталонцы побили рекорд испанского чемпионата по этому показателю, установленный "Депортиво" из Ла-Коруньи в сезоне-1993/1994 - тогда галисийцам удалось сохранить свои ворота "сухими" в 16 матчах.