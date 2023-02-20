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1 час назад

"Барселона" побила рекорд "Депортиво" в чемпионате Испании

Rusfootballиещё 3

"Барселона" превзошла рекорд Ла Лиги 29-летней давности по количеству "сухих" матчей в сезоне. Домашняя победа над "Кадисом" (2:0) 19 февраля в рамках 22 тура чемпионата Испании стала для "Барселоны" 17-м матчем в текущем национальном первенстве, в котором сине-гранатовые обошлись без пропущенных мячей.

«Барселона» установила рекорд Ла Лиги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тем самым каталонцы побили рекорд испанского чемпионата по этому показателю, установленный "Депортиво" из Ла-Коруньи в сезоне-1993/1994 - тогда галисийцам удалось сохранить свои ворота "сухими" в 16 матчах.

Также "Барселона" установила новое достижение по количеству пропущенных голов за 22 стартовых тура - теперь оно равняется 7. Ранее трем командам удавалось пропустить на этом отрезке по 9 мячей - самой "Барсе" в сезоне-1986/1987, "Депортиво" в сезоне-1993/1994 и мадридскому "Атлетико" в сезоне-2017/2018.

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