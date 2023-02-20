«Надо немного поменять настрой». Форвард «Краснодара» Кордоба — о бане России в УЕФА

«Бан России? От нас ничего не зависит. Сейчас надо немного поменять настрой и сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. Конечно, европейские соревнования дают дополнительную мотивацию. Но сейчас мы здесь. И надо работать в таких условиях», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.