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26 минут назад

«Надо немного поменять настрой». Форвард «Краснодара» Кордоба — о бане России в УЕФА

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Надо немного поменять настрой». Форвард «Краснодара» Кордоба — о бане России в УЕФА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Бан России? От нас ничего не зависит. Сейчас надо немного поменять настрой и сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. Конечно, европейские соревнования дают дополнительную мотивацию. Но сейчас мы здесь. И надо работать в таких условиях», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением этих организаций от марта 2022 года в связи с эскалацией ситуации на Украине. Дисквалификация бессрочная.

Полное интервью Джона Кордобы «Чемпионату» читайте на нашем сайте.

Футбол,Джон Кордоба,Дмитрий Зимин,УЕФА,
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