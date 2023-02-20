«Норрчёпинг» подал в суд на «Рубин»

«Мы продолжаем обращаться за помощью к нашим юристам, чтобы узнать, можно ли решить проблему с выплатой за переход Хакшабановича. Решение должны принять ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что в этих случаях мы все сделаем правильно. Это шаг в правильном