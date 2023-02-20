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21 минуту назад

«Норрчёпинг» подал в суд на «Рубин» из-за невыплаты € 3,6 млн за Хакшабановича

Чемпионат.comиещё 1

Президент шведского клуба «Норрчёпинг» Сакариас Мард рассказал, что клуб подал иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд с целью добиться от «Рубина» выплаты € 3,6 млн за полузащитника Сеада Хакшабановича в рамках трансфера, осуществленного летом 2021 года.

«Норрчёпинг» подал в суд на «Рубин»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы продолжаем обращаться за помощью к нашим юристам, чтобы узнать, можно ли решить проблему с выплатой за переход Хакшабановича. Решение должны принять ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что в этих случаях мы все сделаем правильно. Это шаг в правильном

Мы заключили сделку с соглашением, которое необходимо соблюдать. В составе «Рубина» уже нет этого игрока, но у нас есть право. Эта ситуация ни для кого не оказалась радостной», — приводит слова Марда NT-sporten.

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