Кокорин потроллил Дзюбу и Смольникова

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал новую фотографию в соцсетях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, где он сфотографировался на тренировке с молодыми одноклубниками и Игорем Смольниковым.
«Готовимся вовсю», — подписал фотографию Дзюба.
«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим 6 ребятам», — ответил Кокорин.
34-летний Артём Дзюба и 34-летний Игорь Смольников подписали контракт с московской командой на правах свободного агента до конца сезона. «Локомотив» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.
В Фонбет Кубке России «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Матчи состоятся 22 («РЖД Арена» и 27 февраля («Открытие Банк Арена»), соответственно.