Кокорин потроллил Дзюбу и Смольникова

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал новую фотографию в соцсетях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, где он сфотографировался на тренировке с молодыми одноклубниками и Игорем Смольниковым.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Готовимся вовсю», — подписал фотографию Дзюба.

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«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим 6 ребятам», — ответил Кокорин.

34-летний Артём Дзюба и 34-летний Игорь Смольников подписали контракт с московской командой на правах свободного агента до конца сезона. «Локомотив» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.