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1 час назад

Швейцарцы извинились после избиения сына пресс-атташе тульского "Арсенала" из-за русской речи

Газета.Ru

Пресс-атташе тульского футбольного клуба «Арсенала» Евгений Овсянников отреагировал на новость об избиении своего сына Артема.

Швейцарцы извинились после избиения сына пресс-атташе тульского "Арсенала" из-за русской речи
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 19 января по ходу игры чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом» (2:2). В ситуации уже разбирается местная полиция.

«Артем ушел c матча на полчаcа раньше и минут 30 провел в полиции, где вcе это опиcал, нашлиcь cвидетели, вcе это было задокументировано. Как Артем cказал, полиция проявила заинтереcованноcть, поэтому он раccчитывает на то, что дело доведут до конца и виновников оштрафуют», – приводит слова Овсянникова-старшего РИА Новости.

Также он добавил, что в этом случае его сын вполне может обойтись без юридической помощи «Арсенала». Кроме того, пресс-атташе тульского клуба рассказал, что перед Артемом в социальных сетях извинялись и поддерживали болельщики «Базеля» и других клубов, а также рядовые швейцарцы.

Футбол,Евгений Овсянников,
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