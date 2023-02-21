Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч в Багдаде

Чемпионат.comиещё 2

Иракская федерация футбола в конце прошлой недели направила приглашения командам России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на матчи национальных сборных в марте, сообщает Iraqi News со ссылкой на Kooora.

Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Сообщается, что, хотя приглашение разослано трём федерациям, планируется проведение игры лишь с одной из сборных 25 марта.

Иракская федерация футбола пригласила россиян, учитывая тот факт, что команда Валерия Карпина планирует провести в марте контрольную игру с Ираном.

Напомним, весной прошлого года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но лишилась этой возможности.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий