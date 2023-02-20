Агент Кокорина оценил шансы своего клиента вернуться в Россию

Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, оценил шансы своего клиента вернуться в Россию.

© Газета.Ru

«Возможно ли возвращение Кокорина в Россию? У Александра после аренды в «Арисе» еще остается один год контракта в «Фиорентине». Дальше будет видно», — цитирует агента Sport24.

Этим летом Кокорин стал игроком «Ариса». Всего в текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

В 2021 году Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».