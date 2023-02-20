Агент Кокорина оценил шансы своего клиента вернуться в Россию

Агент форварда "Ариса" Кокорина оценил шансы своего клиента вернуться в Россию
Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, оценил шансы своего клиента вернуться в Россию.
«Возможно ли возвращение Кокорина в Россию? У Александра после аренды в «Арисе» еще остается один год контракта в «Фиорентине». Дальше будет видно», — цитирует агента Sport24.
Этим летом Кокорин стал игроком «Ариса». Всего в текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.
В 2021 году Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел за эти матчи на поле 53 минуты.