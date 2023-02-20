Дзюба ответил Кокорину на шутку о возрасте

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на шутку игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина по поводу его возраста. Об этом пишет «Газета.ру».

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Ранее Кокорин пошутил под снимком Дзюбы, где тот позирует с Игорем Смольниковым и молодыми футболистами клуба, что им двоим больше лет, чем остальным игрокам на фотографии. При этом Кокорин назвал 34-летних игроков «дедами».

«Слышь, Месси крашеный. Пьяным забиваешь там и радуешься», — резко ответил Дзюба под комментарием нападающего.

Напомним, Дзюба и Смольников стали игроками «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Они подписали контракты на правах свободных агентов, которые будут действовать до конца этого сезона.

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31-летний Кокорин стал игроком кипрского «Ариса» прошедшим летом. В этом сезоне он участвовал в 20 играх, в которых забил 9 голов, а также сделал 4 передачи.