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50 минут назад

Дзюба резко ответил Кокорину на шутку о его возрасте

Елена Прошина

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на шутку игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина по поводу его возраста. Об этом пишет «Газета.ру».

Дзюба ответил Кокорину на шутку о возрасте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Кокорин пошутил под снимком Дзюбы, где тот позирует с Игорем Смольниковым и молодыми футболистами клуба, что им двоим больше лет, чем остальным игрокам на фотографии. При этом Кокорин назвал 34-летних игроков «дедами».

«Слышь, Месси крашеный. Пьяным забиваешь там и радуешься», — резко ответил Дзюба под комментарием нападающего.

Напомним, Дзюба и Смольников стали игроками «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Они подписали контракты на правах свободных агентов, которые будут действовать до конца этого сезона.

Соцсети

31-летний Кокорин стал игроком кипрского «Ариса» прошедшим летом. В этом сезоне он участвовал в 20 играх, в которых забил 9 голов, а также сделал 4 передачи.

Недавно Кокорин забил девятый мяч за «Арис» и отпраздновал его в стиле Лионеля Месси на ЧМ. В ноябре он отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду.

Футбол,Артем Дзюба,Игорь Смольников,Александр Кокорин,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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