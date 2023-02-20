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1 час назад

Спортивный юрист объяснил, почему Кокорин не сможет играть за сборную Кипра

Матч ТВ

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не сможет играть за сборную Кипра даже с гражданством этой страны, заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Спортивный юрист объяснил, почему Кокорин не сможет играть за сборную Кипра
Фото: © ФК «Арис»© ФК «Арис»

Ранее российский агент Алексей Сафонов заявил «Матч ТВ», что Кокорин хочет получить кипрское гражданство.

— У Кокорина нет возможности играть за сборную Кипра, даже если он получит кипрское гражданство и откажется от российского. По регламенту он этого сделать не сможет, Кокорин заигран сборной России. Шансов никаких, — сказал Прокопец Sport24.

Всего на счету Кокорина 19 игр и 8 мячей за кипрский клуб.

Футбол,Михаил Прокопец,Александр Кокорин,Алексей Сафонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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