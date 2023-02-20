Судья Бобровский рассказал о встрече с арбитрами из Польши в отеле

— Нет, такого не было. Здоровались, общались, даже звали пообщаться отдельно, но я был занят своими тренировками, к тому же был на сборе с супругой, поэтому просто не было времени. А потом мы уже разъехались, — сказал Бобровский «Матч ТВ».