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1 час назад

Судья Бобровский рассказал о встрече с арбитрами из Польши в отеле

Матч ТВ

Арбитр Российской премьер лиги Ян Бобровский рассказал «Матч ТВ», что во время индивидуальной подготовки в Турции жил в одном отеле с судьями чемпионата Польши и не заметил пренебрежительного отношения с их стороны.

Судья Бобровский рассказал о встрече с арбитрами из Польши в отеле
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой из за ситуации на Украине. Российские арбитры также перестали получать назначения на международные матчи, причиной назывались «проблемы с логистикой».

— Перед общим судейским сбором я ездил в Турцию готовиться самостоятельно и жил в отеле с арбитрами польской премьер лиги. Буквально несколькими фразами перекинулись с ними, узнали, как дела друг у друга. Абсолютно нормальное отношение с их стороны.

— Никто из них не отказывался общаться, не игнорировал из за того, что вы из России?

— Нет, такого не было. Здоровались, общались, даже звали пообщаться отдельно, но я был занят своими тренировками, к тому же был на сборе с супругой, поэтому просто не было времени. А потом мы уже разъехались, — сказал Бобровский «Матч ТВ».

Футбол,Ян Бобровский,УЕФА,
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