Мудрик закрыл комментарии в соцсетях. Его активно критиковали болельщики

Дорогостоящего новичка «Челси» Михаила Мудрика активно критикуют в социальных сетях болельщики лондонского клуба. Украинский футболист показывает неубедительную игру в стартовых матчах, за что его активно хейтят в соцсетях. Мудрик никак не комментирует это в СМИ, а накануне даже закрыл комментарии в своих профилях в соцсетях. Теперь подписчики не могут оставлять сообщения под постами Михаила.