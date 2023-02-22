«ПСЖ» сообщил о результатах обследования Неймара

У бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара по итогам нового обследования, проведённого 21 февраля, выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

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Отмечается, что следующий медицинский осмотр бразильца будет организован в начале следующей недели. Также сообщается, что защитник Нуну Мендеш, получивший травму колена, возобновит тренировки на этой неделе.