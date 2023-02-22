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1 час назад

«ПСЖ» сообщил о результатах обследования Неймара

Чемпионат.comиещё 4

У бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара по итогам нового обследования, проведённого 21 февраля, выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

«ПСЖ» сообщил о результатах обследования Неймара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что следующий медицинский осмотр бразильца будет организован в начале следующей недели. Также сообщается, что защитник Нуну Мендеш, получивший травму колена, возобновит тренировки на этой неделе.

Напомним, Неймар получил травму в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (4:3). В начале второго тайма 31-летний форвард столкнулся с защитником соперников Жозе Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте Неймара унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике.

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