«Оздоев не отказывался играть за сборную России» — агент

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев не отказывался играть за сборную России, но его участие в возможных матчах национальной команды в марте зависит от многих факторов, заявил агент футболиста Анзор Гаргаев.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Таджа сообщило о проведении встречи между сборными России и Ирана в Тегеране 22 или 23 марта. По данным «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) ожидает все необходимые документы по этой встрече.
— Я же не Магомед, чтобы принимать решение. Тем более это зависит не только от игрока, но и от решения клуба. В связи с трагическими событиями в Турции чемпионат сдвинулся, и начнется 4 марта, а закончится как раз во время перерыва на игры сборных.
Оздоев не отказывался играть за сборную России. Вызовут его или нет, будет ли футболист здоров — есть и другие вопросы. До этого Магомеда не вызвали в сборную, поэтому сейчас достаточно сложная ситуация, — сказал Гаргаев Sport24.
Российские клубы и сборные с марта 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из за ситуации на Украине.