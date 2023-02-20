«Оздоев не отказывался играть за сборную России» — агент

— Я же не Магомед, чтобы принимать решение. Тем более это зависит не только от игрока, но и от решения клуба. В связи с трагическими событиями в Турции чемпионат сдвинулся, и начнется 4 марта, а закончится как раз во время перерыва на игры сборных.



Оздоев не отказывался играть за сборную России. Вызовут его или нет, будет ли футболист здоров — есть и другие вопросы. До этого Магомеда не вызвали в сборную, поэтому сейчас достаточно сложная ситуация, — сказал Гаргаев Sport24.