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53 минуты назад

Мбаппе назвал условие перехода в «Реал»

Lenta.ruиещё 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал условия перехода в «Реал». Об этом сообщает Todofichajes.

Мбаппе назвал условие перехода в «Реал»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, форвард требует подписать вместе с ним еще одного игрока ПСЖ, марокканца Ашрафа Хакими. Уточняется, что руководство мадридского клуба уже знает о просьбе Мбаппе и рассмотрит трансфер двух игроков.

19 декабря прошлого года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ летом 2023 года. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Футбол,Ашраф Хакими,Реал,
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