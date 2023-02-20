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1 час назад

Дани Алвес рассказал, почему неоднократно менял свои показания в деле об изнасиловании

Газета.Ru

Бывший футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес ответил на вопрос, с чем связаны его неоднократные изменения в показаниях по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе.

Алвес объяснил изменения в показаниях в деле об изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», — передает слова Алвеса ARA.

По делу об изнасиловании ему грозит до 12 лет тюрьмы. Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» уже расторг контракт с самым титулованным футболистом мира.

Напомним, что ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.

Футболист отправился с друзьями в клуб, где к ним подошла группа девушек и начала общение. По данным камер видеонаблюдения, бразилец и одна из женщин одновременно отправились в туалет и вышли оттуда через несколько секунд.

Задержанный за изнасилование футболист Дани Алвес попросил о повторном допросе

В результате расследования были найдены отпечатки Алвеса в туалете, где произошло изнасилование.

Футбол,
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