Алвес объяснил изменения в показаниях в деле об изнасиловании

Бывший футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес ответил на вопрос, с чем связаны его неоднократные изменения в показаниях по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», — передает слова Алвеса ARA.

По делу об изнасиловании ему грозит до 12 лет тюрьмы. Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» уже расторг контракт с самым титулованным футболистом мира.

Напомним, что ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.

Футболист отправился с друзьями в клуб, где к ним подошла группа девушек и начала общение. По данным камер видеонаблюдения, бразилец и одна из женщин одновременно отправились в туалет и вышли оттуда через несколько секунд.