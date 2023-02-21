Миранчук вышел в лидеры «Торино» по системе «гол+пас»

Полузащитник туринцев Алексей Миранчук отметился голевой передачей. Российский футболист вышел в лидеры команды по системе «гол+пас» — 4 мяча и 3 голевые передачи в 17 матчах. Далее в команде следуют Антонио Санабрия и Никола Влашич — по 6 очков по системе «гол+пас».