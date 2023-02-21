Миранчук вышел в лидеры «Торино» по системе «гол+пас»

«Торино» и «Кремонезе» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Италии — 2:2.
Полузащитник туринцев Алексей Миранчук отметился голевой передачей. Российский футболист вышел в лидеры команды по системе «гол+пас» — 4 мяча и 3 голевые передачи в 17 матчах. Далее в команде следуют Антонио Санабрия и Никола Влашич — по 6 очков по системе «гол+пас».
«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
25 февраля «Матч! Футбол 1» покажет матч Серии А «Эмполи» — «Наполи». Начало трансляции — в 19:55 мск.