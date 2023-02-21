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1 час назад

Миранчук вышел в лидеры «Торино» по системе «гол+пас»

Матч ТВиещё 5

«Торино» и «Кремонезе» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Миранчук вышел в лидеры «Торино» по системе «гол+пас»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полузащитник туринцев Алексей Миранчук отметился голевой передачей. Российский футболист вышел в лидеры команды по системе «гол+пас» — 4 мяча и 3 голевые передачи в 17 матчах. Далее в команде следуют Антонио Санабрия и Никола Влашич — по 6 очков по системе «гол+пас».

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

25 февраля «Матч! Футбол 1» покажет матч Серии А «Эмполи» — «Наполи». Начало трансляции — в 19:55 мск.

Футбол,Никола Влашич,Алексей Миранчук,
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