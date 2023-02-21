Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес не будет освобожден под залог. Об этом сообщает Sport.es.

Суд отклонил прошение адвокатов об освобождении спортсмена. Таким образом, Алвес останется под стражей до судебного разбирательства. На данный момент дата суда не объявлена.

Ранее Алвес объяснил, почему часто менял показания в ходе расследования.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал ее», — заявил он.

10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен, которого арестовали 20 января, настаивает на том, что согласие было обоюдным, и с его стороны не было акта насилия. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.