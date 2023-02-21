Умер чемпион Европы по футболу

Чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Амансио Амаро умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала».

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Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 год. В составе «сливочных» он девять раз выигрывал чемпионат Испании, становился трехкратным победителем Кубка Испании и обладателем Кубка чемпионов УЕФА.

С 1982 по 1984 год тренировал вторую команду «Реала», с которой победил во втором дивизионе чемпионата Испании. Это единственный на сегодняшний день случай, когда фарм-клуб стал чемпионом Сегунды.

С 1984 по 1985 год он возглавлял основную команду «Реала».

В составе национальной команды Испании он сыграл 42 матча, в которых забил 11 мячей. В 1964 году Амаро занял третье место в голосовании на «Золотой мяч».

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