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1 час назад

Экс-футболист "Реала" и сборной Испании Амаро умер в возрасте 83 лет

Газета.Ruиещё 4

Чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Амансио Амаро умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала».

Умер чемпион Европы по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 год. В составе «сливочных» он девять раз выигрывал чемпионат Испании, становился трехкратным победителем Кубка Испании и обладателем Кубка чемпионов УЕФА.

С 1982 по 1984 год тренировал вторую команду «Реала», с которой победил во втором дивизионе чемпионата Испании. Это единственный на сегодняшний день случай, когда фарм-клуб стал чемпионом Сегунды.

С 1984 по 1985 год он возглавлял основную команду «Реала».

В составе национальной команды Испании он сыграл 42 матча, в которых забил 11 мячей. В 1964 году Амаро занял третье место в голосовании на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что в Бельгии 25-летний вратарь «Винкель Спорт» Арне Эспил умер после того, как отразил пенальти в матче с клубом «Вестрозебек».

Эспил отразил пенальти, но сразу после этого упал на газон, после чего матч был остановлен. Вратарю была оказана первая медицинская помощь на поле, в том числе и с применением дефибриллятора. По дороге в больницу спортсмен скончался.

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