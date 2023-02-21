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2 часа назад

Источник: Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года с зарплатой в 1,9 млн евро

Газета.Ru

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, полузащитник сборной России подпишет с турецким клубом контракт до 2027 года, по которому будет получать 1,9 млн евро в год.

Ранее в турецких СМИ были опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний хавбек заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев.

Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 млн евро.

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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