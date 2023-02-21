Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

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По данным источника, полузащитник сборной России подпишет с турецким клубом контракт до 2027 года, по которому будет получать 1,9 млн евро в год.

Ранее в турецких СМИ были опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний хавбек заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев.

Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 млн евро.