Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальных сетях.
По данным источника, полузащитник сборной России подпишет с турецким клубом контракт до 2027 года, по которому будет получать 1,9 млн евро в год.
Ранее в турецких СМИ были опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний хавбек заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев.
Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 млн евро.
Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.