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1 час назад

Итальянский журналист заявил, что Миранчук не показывает хорошей игры в Серии А

Газета.Ruиещё 1

Массимо Франки, итальянский журналист издания Tuttosport, выразил мнение, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не показывает хорошей игры в Италии.

Журналист заявил, что Миранчук не показывает хорошей игры в Серии А
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не согласен, что Алексей Миранчук хорошо играет в Италии. Если ты действительно хороший игрок, ты остаешься в «Аталанте», а не отправляешься в аренду в такой второстепенный клуб, как «Торино», после двух сезонов в Бергамо. Если ты действительно хорош, то великий клуб должен тебя оставить и активно задействовать», — передает слова журналиста «Рейтинг букмекеров».

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

В минувшие выходные «Торино» сыграло вничью с идущим на последнем месте «Кремонезе» 2:2. Миранчук отметился голевой передачей.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 17 матчах Серии А.

После 23 туров «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Футбол,Алексей Миранчук,
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