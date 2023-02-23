Журналист заявил, что Миранчук не показывает хорошей игры в Серии А

«Не согласен, что Алексей Миранчук хорошо играет в Италии. Если ты действительно хороший игрок, ты остаешься в «Аталанте», а не отправляешься в аренду в такой второстепенный клуб, как «Торино», после двух сезонов в Бергамо. Если ты действительно хорош, то великий клуб должен тебя оставить и активно задействовать», — передает слова журналиста «Рейтинг букмекеров».