Журналист заявил, что Миранчук не показывает хорошей игры в Серии А

Массимо Франки, итальянский журналист издания Tuttosport, выразил мнение, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не показывает хорошей игры в Италии.
«Не согласен, что Алексей Миранчук хорошо играет в Италии. Если ты действительно хороший игрок, ты остаешься в «Аталанте», а не отправляешься в аренду в такой второстепенный клуб, как «Торино», после двух сезонов в Бергамо. Если ты действительно хорош, то великий клуб должен тебя оставить и активно задействовать», — передает слова журналиста «Рейтинг букмекеров».
Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».
В минувшие выходные «Торино» сыграло вничью с идущим на последнем месте «Кремонезе» 2:2. Миранчук отметился голевой передачей.
Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 17 матчах Серии А.
После 23 туров «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.