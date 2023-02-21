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25 минут назад

Спортивный директор «Хатайспора» погиб под завалами в Турции

Газета.Ru

Спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут погиб под завалами в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Спортивный директор «Хатайспора» погиб под завалами в Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стоит отметить, что Савут пропал 6 февраля, когда в Турции был зафиксирован ряд мощных подземных толчков.

«Мы испытываем глубокую боль в связи с потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Выражаем соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 18 февраля игрока «Хатайспора» и сборной Ганы Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в Турции.

6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни более 35 тыс. человек. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7. По словам президента страны, это землетрясение стало самым разрушительным в современной истории Турции.

Ранее сообщалось, что ганский нападающий Мохаммед Кудус после своего забитого мяча в матче чемпионата Нидерландов поднял футболку, под которой была майка с надписью «Покойся с миром, Атсу», тем самым почтив память погибшего в Турции экс-игрока «Челси» Кристиана Атсу.

Футбол,Кристиан Атсу,
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