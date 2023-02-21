РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.
Такой вердикт вынесен после того, как «Рубин» выполнил требования прежних решений палаты, которая ранее обязала клуб погасить задолженность перед несколькими футболистами и посредниками. Таким образом, казанцы могут вносить в заявку новых игроков.
— Удовлетворить заявление ФК «Рубин» (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин», — говорится в тексте решения.
В таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги «Рубин» занимает третье место, набрав 37 очков в 20 матчах.
Сезон в Первой лиге возобновится 5 марта. Прямые трансляции матчей смотрите на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:Официальный сайт РФС