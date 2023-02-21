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31 минуту назад

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Матч ТВ

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Такой вердикт вынесен после того, как «Рубин» выполнил требования прежних решений палаты, которая ранее обязала клуб погасить задолженность перед несколькими футболистами и посредниками. Таким образом, казанцы могут вносить в заявку новых игроков.

— Удовлетворить заявление ФК «Рубин» (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин», — говорится в тексте решения.

В таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги «Рубин» занимает третье место, набрав 37 очков в 20 матчах.

Сезон в Первой лиге возобновится 5 марта. Прямые трансляции матчей смотрите на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:Официальный сайт РФС

Футбол,РФС,
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