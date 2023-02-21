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38 минут назад

В Украинской ассоциации футбола подозревают российский клуб в договорных матчах

Чемпионат.com

Председатель комитета по этике и честной игре при Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка подозревает воронежский «Факел» в договорных матчах.

На Украине заподозрили российский клуб в договорняках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, среди матчей в Турции и на Кипре есть такие, которые играются «на контору». По крайней мере, об этом можно говорить, опираясь на мониторинг представителей Украинской ассоциации футбола. На основании этих данных можно говорить в целом о более чем 30 матчах с высокой вероятностью манипуляций.

Российские команды являются активными участниками матчей-призраков и договорных матчей. Показательно, что украинский футболист, который был дисквалифицирован на Украине за договорные матчи, сейчас выступает за российскую команду. Его ФК «Факел» является участником значительного количества подозрительных игр. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию", — приводит слова Баранки официальный сайт УАФ.

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