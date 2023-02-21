На Украине заподозрили российский клуб в договорняках

«К сожалению, среди матчей в Турции и на Кипре есть такие, которые играются «на контору». По крайней мере, об этом можно говорить, опираясь на мониторинг представителей Украинской ассоциации футбола. На основании этих данных можно говорить в целом о более чем 30 матчах с высокой вероятностью манипуляций.