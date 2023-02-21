В "Факеле" ответили на обвинения Украины в договорных матчах

"Мы в этом году на Кипре даже не были. Я комментировать этот бред не хочу, потому что это просто смешно. Ерунда какая-то!", - передает слова Котова "Спорт-Экспресс".

Сегодня председатель комитета по этике и честной игре при Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка заявил об участии воронежского "Факела" в договорных матчах. По его словам, в Россию переезжают все больше мошенников из Украины.

Он также высказал обвинения в адрес одного из игроков "Факела", который на Украине подозревался в участии в договорных матчах. Это защитник Игорь Калинин. В 2015 году, когда он играл в луганской "Заре", его вместе с другими 11-ю игроками обвинили в участии в договорных матчах. Футболисты были отчислены из команды, но Калинин остался. Именно его подозревали как организатора. Он в первые в истории украинского футбола прошел детектор лжи и снял обвинения в причастности.