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2 часа назад

Голкипер "Реала" Куртуа описал гол в свои ворота в матче с "Ливерпулем" словами "я облажался"

Газета.Ru

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал курьезный гол "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась 21 февраля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счетом 5:2 в пользу испанской команды. Куртуа допустил техническую ошибку при обработке мяча, который отскочил от его колена в ногу нападающему английского клуба Мохамеду Салаху.

Голкипер "Реала" Куртуа описал гол в свои ворота в матче с "Ливерпулем" словами "я облажался"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Cо вторым голом "Ливерпуля" нам немного не повезло, потому что я облажалcя. Вроде контролировал мяч и хотел cразу же отдать паc. Но потом увидел, что Cалах оcтановилcя и попыталcя перевеcти мяч на правую ногу, но он отcкочил от моего колена. Впервые играю на "Энфилде" в Лиге чемпионов при зрителях, и то, что болельщики "Ливерпуля" аплодировали Луке (Модричу) и Кариму (Бензема), лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими футболистами", — приводит слова бельгийца пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ранее тренер "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Ливерпулем" назвал бразильского футболиста "сливочных" Винисиуса Жуниора самым опасным игроком в мире.

Футбол,Карло Анчелотти,Мохамед Салах,Реал,УЕФА,
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