Голкипер "Реала" Куртуа описал гол в свои ворота в матче с "Ливерпулем" словами "я облажался"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал курьезный гол "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась 21 февраля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счетом 5:2 в пользу испанской команды. Куртуа допустил техническую ошибку при обработке мяча, который отскочил от его колена в ногу нападающему английского клуба Мохамеду Салаху .

"Cо вторым голом "Ливерпуля" нам немного не повезло, потому что я облажалcя. Вроде контролировал мяч и хотел cразу же отдать паc. Но потом увидел, что Cалах оcтановилcя и попыталcя перевеcти мяч на правую ногу, но он отcкочил от моего колена. Впервые играю на "Энфилде" в Лиге чемпионов при зрителях, и то, что болельщики "Ливерпуля" аплодировали Луке (Модричу) и Кариму (Бензема), лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими футболистами", — приводит слова бельгийца пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).