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1 час назад

«Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Betassistиещё 3

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на первый матч 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдёт 22 февраля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, начало — в 17:30 мск.

«Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России
Фото: BetassistBetassist

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Чернов, Мелехин, Осипенко, Байрамян, Глебов, Уткин, Селява, Голенков, Щетинин.

«Урал»: Помазун, Мишкич, Филипенко, Кулаков, Сунгатулин, Эмерсон, Егорычев, Бевеев, Бикфалви, Ранджелович, Каштанов.

Ответная встреча пройдёт 27 февраля в Екатеринбурге.

«Спартак» является действующим победителем Кубка России. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира красно белые обыграли московское «Динамо» (2:1).

Футбол,Динамо,Спартак,
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