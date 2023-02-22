«Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на первый матч 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдёт 22 февраля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, начало — в 17:30 мск.