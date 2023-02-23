Малком за 2022 год получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД

Футболист оказался любителем быстрой езды.

Фото: Championat.com Championat.com

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком получил в 2022 году почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), информирует телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, около трети правонарушений приходятся на период с ноября по декабрь 2022 года. Отмечается, что большинство штрафов получено футболистом за превышение скорости.

Малком является владельцем автомобиля марки Lamborghini Urus. Указывается, что в 2021 году 25-летний игрок «Зенита» заплатил в сумме за нарушения ПДД 190 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что Малкому и бразильскому полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ. Церемония вручения документов может состояться в марте.