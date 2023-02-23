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1 час назад

Малком за 2022 год получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД

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Футболист оказался любителем быстрой езды.

Малком за 2022 год получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД
Фото: Championat.comChampionat.com

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком получил в 2022 году почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), информирует телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, около трети правонарушений приходятся на период с ноября по декабрь 2022 года. Отмечается, что большинство штрафов получено футболистом за превышение скорости.

Малком является владельцем автомобиля марки Lamborghini Urus. Указывается, что в 2021 году 25-летний игрок «Зенита» заплатил в сумме за нарушения ПДД 190 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что Малкому и бразильскому полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ. Церемония вручения документов может состояться в марте.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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