Ведран Чорлука рассказал о суевериях Юрия Сёмина в «Локомотиве»

«С Сёминым было много разговоров: и приятных, и неприятных. Мы могли очень серьёзно спорить. Временами он обвинял меня в поражениях, а я ему говорил: «Палыч, не только же мы виноваты, иногда и ты бываешь». Но Сёмин ― честный человек, принимал это, за что его все и любили. Он не увиливал от ответа: «Я согласен, что тоже виноват, но ты виноват в том, что не был там, где должен был быть