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1 час назад

Семак в будущем станет тренером европейской команды, считает Мейра

Матч ТВиещё 1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проделывает фантастическую работу и в будущем может возглавить европейскую команду, считает бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра.

Мейра: Семак в будущем станет тренером европейской команды
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Думаю, Семак в будущем станет тренером европейской команды. Он проделывает сейчас фантастическую работу в команде. Я знаю его как игрока, как человека. У него потрясающие человеческие качества, отличные взаимоотношения с футболистами. Он, конечно же, лидер по натуре своей.
Я доподлинно не знаю, какой он в роли тренера, но уверен в его человеческих качествах и способности сколотить хорошую команду. Тренером ты должен хорошо работать не только на поле, но и за его пределами. Ты отвечаешь за коллектив, за атмосферу. В этом направлении Семак очень хорош, — сказал Мейра Metaratings.ru.

Семак является пятикратным чемпионом России в качестве игрока. В качестве тренера он четыре раза приводил «Зенит» к победе в Российской премьер лиге.

В среду федеральный канал «Матч ТВ», а также тематический МАТЧ ПРЕМЬЕР покажут в прямом эфире игры ¼ финала пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. В 17:30 мск сыграют «Ростов» и «Урал», а в 20:00 — «Спартак» и «Локомотив». «Зенит» продолжает борьбу в нижней сетке Кубка России, в четвертьфинале пути регионов петербургский клуб на выезде сыграет с ульяновской «Волгой». Встреча состоится 25 февраля, начало — в 14:30 (мск).

Трансляции матчей Кубка России можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Metaratings.ru

Футбол,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
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