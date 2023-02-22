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30 минут назад

Кафанов рассказал, как в «Рубине» отказались от трансфера Буффона

Чемпионат.com

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как в казанском «Рубине» отказались от варианта с трансфером голкипера Джанлуиджи Буффона в конце 2000-х.

Кафанов рассказал, как в «Рубине» отказались от трансфера Буффона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Да, это действительно правда. И он в своей книге где-то писал, что его в Россию звали. Получилось так, что прошёл только год, как мы взяли Сергея Рыжикова. И у него пошло. 28 лет, не играл, ещё на ногах крепко не стоит. Если приглашаем Буффона, то понятно, что играет он. Ошибается, мы его ставим? Ставим. Если опять ошибается, то ставим? Ну, конечно, ставим. Потому что это Буффон. И у Рыжикова бы тогда шансов не было, как и у любого, кто на его месте бы был», — сказал Виталий Кафанов в видео проекта «Коммент.Шоу».

Кафанов работал в «Рубине» в периоды с 2002 по 2013 и с 2018 по 2019 год.

Футбол,Виталий Кафанов,Сергей Рыжиков,Джанлуиджи Буффон,СБОРНАЯ РОССИИ,
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