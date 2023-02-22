Кафанов рассказал, как в «Рубине» отказались от трансфера Буффона

«Да, это действительно правда. И он в своей книге где-то писал, что его в Россию звали. Получилось так, что прошёл только год, как мы взяли Сергея Рыжикова. И у него пошло. 28 лет, не играл, ещё на ногах крепко не стоит. Если приглашаем Буффона, то понятно, что играет он. Ошибается, мы его ставим? Ставим. Если опять ошибается, то ставим? Ну, конечно, ставим. Потому что это Буффон. И у Рыжикова бы тогда шансов не было, как и у любого, кто на его месте бы был», — сказал Виталий Кафанов в видео проекта «Коммент.Шоу».