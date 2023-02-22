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1 час назад

Юран заявил о необходимости перенести матч "Локомотив" - "Спартак" из-за погоды

Газета.Ruиещё 1

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что матч четвертьфинала Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» лучше было бы перенести на другой день из-за холодной погоды в столице России.

Юран заявил о необходимости перенести матч "Локомотив" - "Спартак" из-за погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для футболистов такая погода — это немного проблематично. Мы играли в -10 — было сложновато. Если есть возможность, то лучше перенести матч на другой день. Надо учитывать моменты, что может быть травмоопасно», — передает слова Юрана «Чемпионат.com».

Игра «Локомотива» и «Спартака» должна пройти 22 февраля на стадионе в Черкизово и начаться в 20:00 по московскому времени.

Футбол,Сергей Юран,Спартак,
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