Юран заявил о необходимости перенести матч "Локомотив" - "Спартак" из-за погоды

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что матч четвертьфинала Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» лучше было бы перенести на другой день из-за холодной погоды в столице России.
«Для футболистов такая погода — это немного проблематично. Мы играли в -10 — было сложновато. Если есть возможность, то лучше перенести матч на другой день. Надо учитывать моменты, что может быть травмоопасно», — передает слова Юрана «Чемпионат.com».
Игра «Локомотива» и «Спартака» должна пройти 22 февраля на стадионе в Черкизово и начаться в 20:00 по московскому времени.