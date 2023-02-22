Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

«У кого-то есть яйца, а у кого-то – нет». Чорлука ответил на слова Глушакова в его адрес

Чемпионат.com

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на слова бывшего одноклубника Дениса Глушакова, в своё время сказавшего, что хорват мог не тренироваться всю неделю, а потом всё равно выходил в основе.

Чорлука жестко ответил на слова Глушакова в его адрес
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Глушаков ещё игроком «Локомотива» говорил, что я мог толком не тренироваться всю неделю, а потом всё равно выходил в основе? Если бы я прочитал или знал про эти слова, когда мы играли вместе, то случился бы конфликт. Но мне в лицо он это не говорил. Если есть проблема со мной, скажи прямо. Но у кого-то есть яйца, а у кого-то — нет. Странно решать какие-то проблемы через журналистов. Но могу сказать, что тот сезон я точно лучше него отыграл, 100%. Но как футболиста я уважаю Глушакова, как человека я его просто не знаю. Денис ― хороший игрок, он принял правильное решение — ушёл в «Спартак» и стал чемпионом. Но я спал нормально из-за его ухода из клуба (улыбается)», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Футбол,Константин Кринский,Андрей Панков,Григорий Телингатер,Денис Глушаков,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий