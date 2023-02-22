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52 минуты назад

Сычев: верю, что амбиции Дзюбы помогут "Локомотиву"

Газета.Ruиещё 1

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в московский "Локомотив", передает "Чемпионат.com".

Сычев: верю, что амбиции Дзюбы помогут "Локомотиву"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут "Локомотиву" выйти из тяжелой ситуации", - сказал Сычев.

8 февраля нападающий в статусе свободного агента подписал контракт с московским "Локомотивом" до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.

С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", причем ни одного не провел полностью.

Ранее Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука поделился мнением о перспективах в стане железнодорожников новичка команды Артема Дзюбы.

Футбол,Дмитрий Сычев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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