Сычев: верю, что амбиции Дзюбы помогут "Локомотиву"

"У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут "Локомотиву" выйти из тяжелой ситуации", - сказал Сычев.

8 февраля нападающий в статусе свободного агента подписал контракт с московским "Локомотивом" до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.

С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", причем ни одного не провел полностью.