Сычев: верю, что амбиции Дзюбы помогут "Локомотиву"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в московский "Локомотив", передает "Чемпионат.com".
"У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут "Локомотиву" выйти из тяжелой ситуации", - сказал Сычев.
8 февраля нападающий в статусе свободного агента подписал контракт с московским "Локомотивом" до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.
С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", причем ни одного не провел полностью.
Ранее Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука поделился мнением о перспективах в стане железнодорожников новичка команды Артема Дзюбы.