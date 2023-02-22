Геркус покинул пост президента «Торпедо» по собственному желанию

По данным «Матч ТВ», президент «Торпедо» Илья Геркус сам стал инициатором ухода из московского клуба.

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Ранее в среду «Торпедо» объявило об уходе Геркуса с 1 марта. Президентом клуба со 2 марта станет Ярослав Савин.

Геркус имел ряд конфликтов с новым советом директоров клуба в связи с рядом состоявшихся и не состоявшихся трансферов зимнего окна. Эти конфликты привели к тому, что президент «Торпедо» сам стал инициатором ухода со своей должности.

«Торпедо», набрав шесть очков за 17 туров МИР Российской премьер лиги (РПЛ), занимает последнее место в таблице.