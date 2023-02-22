Месси хочет остаться в Европе ради "Золотого мяча" и победы в ЛЧ

По информации источника, аргентинец собирается продолжить сове выступление в Европе, чтобы завоевать очередной «Золотой мяч», выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также подойти в оптимальной форме к Кубку Америки 2024 года. Отмечается, что Месси не станет играть не за один клуб, кроме «ПСЖ» или «Барселоны».