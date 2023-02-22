Месси хочет остаться в Европе ради "Золотого мяча" и победы в ЛЧ

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул в социальных сетях.
По информации источника, аргентинец собирается продолжить сове выступление в Европе, чтобы завоевать очередной «Золотой мяч», выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также подойти в оптимальной форме к Кубку Америки 2024 года. Отмечается, что Месси не станет играть не за один клуб, кроме «ПСЖ» или «Барселоны».
19 февраля «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счетом 4:3 в Лиге 1. Лионель Месси стал автором победного гола в добавленное время.
В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Франции 19 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и десятью результативными передачами. После 24 туров «ПСЖ» занимает первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков.