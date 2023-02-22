Фанат Шакиры выгнал Жерара Пике и его новую девушку из ресторана

Футболист Жерар Пике со скандалом закончил отношения с певицей Шакирой. Так, один из фанатов знаменитости выгнал спортсмена, который был в компании своей новой девушки Клары Чиа Марти, из ресторана.

Видео того, как пара покинула заведение завирусилось по всему интернету. На кадрах расстроенные возлюбленные выходили из японского ресторана в Барселоне. Футболист сел за руль автомобиля, а его Чиа Марти — на переднее пассажирское сиденье, хлопнув при этом дверью.