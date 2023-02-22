Аршавин назвал самый популярный клуб России

– Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа – сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

– Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».