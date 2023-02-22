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36 минут назад

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

Sports.ruиещё 3

Андрей Аршавин считает «Зенит» самой популярной командой России.

Аршавин назвал самый популярный клуб России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Для меня [самая популярная] – «Зенит».

– Почему? Исходя из места работы?

– Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа – сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

– Как «Спартаку» догонять?

– Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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