"Манчестер Сити" упустил победу над "Лейпцигом" в Лиге чемпионов

"Лейпциг" ушел от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига"- 1:1. "Интер" переиграл "Порту" - 1:0.

Фото: EPA-EFE/Filip Singer EPA-EFE/Filip Singer

В среду в 1/8 финала Лиги чемпионов были сыграны два матча. "Лейпциг" принимал "Манчестер Сити", а "Интер" - "Порту".

В начале встречи "Лейциг" и "Манчестер Сити" играли на равных, но гости сумели открыть счет на 27-й минуте. Хозяева не слишком удачно сыграли в обороне и Рияд Марез воспользовался передачей Илкая Гюндогана и переправил мяч в сетку.

Но удержать победу команде Хосепа Гвардиолы не удалось. На 70-й минуте Йошко Гвардиол замкнул навес Марцеля Хальстенберга. Итог встречи - 1:1. Ответная игра пройдет в Англии 14 марта.

"Интер" по ходу матча против "Порту" больше владел мячом. Но долгое время это не приносило результата. На 78-й минуте футболист португальского клуба Отавио получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Интер" все же смог реализовать численное преимущество. После подачи углового победу миланцам принес Ромелу Лукаку.