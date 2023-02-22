Орлов: не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой

«Не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов. Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдёт хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой», – приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».