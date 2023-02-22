Орлов: не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой

Эксперт считает, что форвард «Локомотива» — более опытный футболист.
Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве и форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.
«Не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов. Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдёт хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой», – приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне 25-летний Соболев сыграл в составе «Спартака» 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в начале февраля на правах свободного агента. 34-летний футболист подписал контракт до конца нынешнего сезона. В ноябре 2022 года форвард покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», за который провёл пять матчей и забил один гол.
22 февраля «Спартак» и «Локомотив» проведут матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена», начало – в 20:00 мск.