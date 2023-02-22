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1 час назад

"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче 1/4 финала Кубка России

Газета.Ruиещё 1

Завершилась четвертьфинальная встреча Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между "Ростовом" и "Уралом". Матч, который прошел на стадионе "Ростов Арена", закончился вничью - 1:1.

"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче 1/4 финала Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На шестой минуте матча форвард екатеринбургской команды Алексей Каштанов реализовал пенальти и вывел "Урал" вперед. Во втором отрезке матча нападающий "Ростова" Николай Комличенко сравнял счет на табло и установил окончательный счет.

Ответный матч между этими командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что первый четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между московским "Локомотивом" и "Спартаком" состоится, несмотря на морозную погоду в столице. Накануне сообщалось, что в те дни, когда в Москве должны пройти матчи "Спартак" — "Локомотив" и ЦСКА — "Краснодар", ожидается значительное снижение температуры, из-за которого встречи могут быть перенесены на резервные даты.

Футбол,Алексей Каштанов,Николай Комличенко,Спартак,ФК "Урал",
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