"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче 1/4 финала Кубка России

Завершилась четвертьфинальная встреча Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между "Ростовом" и "Уралом" . Матч, который прошел на стадионе "Ростов Арена", закончился вничью - 1:1.

На шестой минуте матча форвард екатеринбургской команды Алексей Каштанов реализовал пенальти и вывел "Урал" вперед. Во втором отрезке матча нападающий "Ростова" Николай Комличенко сравнял счет на табло и установил окончательный счет.

Ранее сообщалось, что первый четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между московским "Локомотивом" и "Спартаком" состоится, несмотря на морозную погоду в столице. Накануне сообщалось, что в те дни, когда в Москве должны пройти матчи "Спартак" — "Локомотив" и ЦСКА — "Краснодар", ожидается значительное снижение температуры, из-за которого встречи могут быть перенесены на резервные даты.