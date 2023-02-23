Матвей Сафонов нецензурно высказался о Fan ID

Голкипер рассказал о наболевшем.
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о введении Fan ID в России. Вратарь признал, что некоторые болельщики могут отказаться от посещения матчей из-за необходимости оформления паспорта болельщика.
«Конечно, тяжело в том, что касается болельщиков. Есть такие болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. И они скажут: «Да на *** мне оно нужно?» Извините за мой французский.
Есть в моём окружении люди, которым лень. Они привыкли ходить на футбол. Но из-за неудобства не будут. Я не понимаю, для чего это сделано.
У моего брата возникла проблема. Он не может подобрать фото, которое примут. Думаю, что всё решаемо. Но хотят этого люди или нет?» — цитирует Сафонова «Чемпионат».