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1 час назад

Матвей Сафонов нецензурно высказался о Fan ID

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Голкипер рассказал о наболевшем.

Матвей Сафонов нецензурно высказался о Fan ID
Фото: Телеканал "Краснодар"Телеканал "Краснодар"

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о введении Fan ID в России. Вратарь признал, что некоторые болельщики могут отказаться от посещения матчей из-за необходимости оформления паспорта болельщика.

«Конечно, тяжело в том, что касается болельщиков. Есть такие болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. И они скажут: «Да на *** мне оно нужно?» Извините за мой французский.

Есть в моём окружении люди, которым лень. Они привыкли ходить на футбол. Но из-за неудобства не будут. Я не понимаю, для чего это сделано.

У моего брата возникла проблема. Он не может подобрать фото, которое примут. Думаю, что всё решаемо. Но хотят этого люди или нет?» — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Футбол,РПЛ,Матвей Сафонов,
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