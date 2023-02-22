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36 минут назад

Дзюба заявил, что скучает по гимну РФ на матчах

Елена Прошина

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что скучает по гимну России на официальных матчах сборной страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дзюба заявил, что скучает по гимну РФ на матчах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Дзюба находился на поле все 90 минут. Говоря о матче, он сказал, что хотел играть и продолжит это делать, поскольку «командам всегда необходимы возрастные».

Также стало известно, что дальше «Локомотив» может сыграть с Ираком и Ираном.

«Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит», — отметил Дзюба.

Экс-капитан сборной России заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2022/2023. Зарплата Дзюбы в ФК составляет 2,5 миллиона рублей в месяц.

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