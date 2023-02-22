Дзюба заявил, что скучает по гимну РФ на матчах

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что скучает по гимну России на официальных матчах сборной страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Дзюба находился на поле все 90 минут. Говоря о матче, он сказал, что хотел играть и продолжит это делать, поскольку «командам всегда необходимы возрастные».
Также стало известно, что дальше «Локомотив» может сыграть с Ираком и Ираном.
«Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит», — отметил Дзюба.
Экс-капитан сборной России заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2022/2023. Зарплата Дзюбы в ФК составляет 2,5 миллиона рублей в месяц.