Дзюба заявил, что скучает по гимну РФ на матчах

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что скучает по гимну России на официальных матчах сборной страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Ранее «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Дзюба находился на поле все 90 минут. Говоря о матче, он сказал, что хотел играть и продолжит это делать, поскольку «командам всегда необходимы возрастные».

Также стало известно, что дальше «Локомотив» может сыграть с Ираком и Ираном.

«Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит», — отметил Дзюба.